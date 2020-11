Kostenloses Webinar: der K-Laser in der Veterinärmedizin

(17.11.2020) Webinar mit Dr. Valentina Žalig vom Gestüt in Lipica am Donnerstag, dem 26. November 2020, um 18:00 Uhr

Tierärztin Valentina Žalig arbeitet schon seit 3 Jahren in der Tierarztpraxis im weltberühmten Gestüt Lipica, zuvor hat sie in Deutschland praktiziert.

Ihr Spezialgebiet sind Pferde, besonders im Bereich der Orthopädie und Rehabilitation nach Sportverletzungen.

Sie wendet täglich den K-Laser an ihren Patienten an. Bei vielen klinischen Fällen hat sie mit dem K-Laser sehr gute Erfahrungen in den Gebieten Orthopädie und auch in der Wundheilung gesammelt.

Die Anmeldung zum Webinar ist unter diesem Link möglich!



Die Aufzeichnungen dieses Webinars stehen unseren Kunden und Partnern später exklusiv im Vet Magazin zur Verfügung.

www.semos.si/de/