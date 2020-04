Kostenloses WSAVA Webinar: COVID-19 and Companion Animals – What we know today

(16.04.2020) Das PURINA Institut und die WSAVA möchten Sie herzlich zu einem Webinar zum Thema "COVID-19 und Haustiere" einladen. Das Webinar ist kostenlos und wird von der WSAVA mit Unterstützung des PURINA Institut durchgeführt.

Es wendet sich speziell an Tierärzte weltweit und vermittelt Ihnen aktuelle Informationen zu COVID-19. Ziel ist es u.a., mit widersprüchlichen Meldungen aufzuräumen, ob Haustiere das Virus verbreiten können.



Verschiedene Speaker berichten über den aktuellen Wissensstand und geben Ihnen als Tierarzt relevantes Wissen und wertvolle Ratschläge für Ihre Beratung in der Praxis an die Hand.

Expert speakers:

Dr Vanessa Barrs, Professor of Companion Animal Health, City University of Hong Kong

Dr Michael Lappin, Chair of the WSAVA One Health Committee

Dr Shane Ryan, WSAVA President



Das Webinar findet am 17. April um 16 Uhr in englischer Sprache statt, die Dauer beträgt ca. 1 Stunde.

WSAVA Webinar: COVID-19 and Companion Animals – What we know today

Freitag, 17. April 2020, 16:00

Das Live-Webinar wird in englischer Sprache über den WSAVA YouTube-Kanal abgehalten.

Weiter zum Webinar



Hier geht es zum Webinar oder Sie sehen es sich gleich direkt hier an, indem Sie auf den Play-Button drücken.







Das PURINA Institut freut sich auf Ihre Teilnahme!









