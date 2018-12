Purina spendet an Tiertafeln Futter für Hunde und Katzen im Wert von knapp einer halben Million Euro

(20.12.2018) Haustiere machen unser Leben einfach glücklicher! Gerade für Menschen, die sich in finanzieller Not befinden, sind sie oft ein ganz besonders wichtiger Halt.

Für das Wohl dieser Tiere spendet der Tiernahrungshersteller Purina jetzt Hunde- und Katzenfutter der Marke Beyond im Wert von knapp einer halben Million Euro an über 25 Tiertafeln deutschlandweit.

„Uns ist es eine Herzensangelegenheit, Haustieren und den Menschen, die sie lieben, ein glücklicheres Leben zu ermöglichen. Deswegen möchten wir das ehrenamtliche Engagement der Tiertafeln unterstützen“, so Cathrin Koch, Communications Director Purina Deutschland.



Spendenübergabe bei der Tiertafel Hamburg mit Thorsten Kern, Brand Lead Purina Beyond, und Nane Lotte Pannenbäcker, Tiertafel Hamburg



Wer in eine schwere Lebenssituation gerät, in der das geliebte Haustier aus eigenen finanziellen Mitteln nicht mehr versorgt werden kann, braucht Unterstützung. Zum Glück gibt es in Deutschland in vielen Städten die freiwilligen Helfer der Tiertafel.

Die Tiertafeln sind ehrenamtliche und gemeinnützige Vereine und verfolgen das Ziel, Haustierhalter, die sich nachweislich in einer finanziellen Notlage befinden, mit Futterund Sachspenden für ihre Lieblinge zu versorgen. Finanziert werden die Tafeln überwiegend mit Geld- oder Futterspenden.

Das Hunde- und Katzentrockenfutter von Purina Beyond ist sehr gut bekömmlich, denn die hochwertige Tiernahrung setzt ganz auf Natürlichkeit: Purina Beyond beinhaltet nur einfache Zutaten, ohne künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe und ist frei von zugesetztem Weizen.



Die Hauptzutat ist hochwertiges Protein. Ergänzt wird die Rezeptur durch eine ballaststoffreiche Kombination aus Vollkorngerste, Hafer und Reis, ausgewählte Gemüsesorten sowie Vitamine und Mineralstoffe.

Purina in Society: Haustiere sind unsere Leidenschaft

Als einer der führenden Tiernahrungshersteller weltweit geht bei Purina das Engagement für Tiere deutlich über die Tiernahrung hinaus. Mit Purina in Society setzt sich das Unternehmen mit zahlreichen Projekten dafür ein, das Leben von Haustieren und den Menschen, die sie lieben, zu bereichern.

Neben regelmäßigen Futterspenden engagiert sich Purina z.B. mit der Initiative Pets at Work für mehr hundefreundliche Arbeitsplätze oder bietet im Rahmen des Projekts „Liebe fürs Leben“ Tierschutzunterricht für Grundschulen an.



Darüber hinaus unterstützt Purina mit dem BetterwithPets Preis Initiativen und Institutionen, die die Leidenschaft teilen, das Leben von Haustieren zu bereichern.

Weitere Informationen zu „Purina in Society“ unter www.purina.de/pins