Certified Applied Anatomy Course

(02.10.2020) Am 1. Oktober 2020 wurde der neue englischsprachige „Certified Applied Anatomy Course“ zur angewandten Anatomie beim Hund von Dr. Priya Streram aus Singapur erfolgreich gelauncht.

Wir freuen uns über die großartige Resonanz an diesem mit Herzblut verfassten Anatomieprojekt, in dem Dr. Streram Ihre Erfahrungen mit uns teilt!





Module des Certified Applied Anatomy Course

1) Applied Anatomy of the Canine Shoulder plus Quiz

2) Applied Anatomy of the Canine Elbow and Antebrachium plus Quiz

3) Applied Anatomy of the Canine Pelvis plus Quiz

4) Applied Anatomy of the Canine Stifle and Tarsus plus Quiz

5) Applied Anatomy of the Canine Neck plus Quiz

6) Applied Anatomy of the Canine Thoracic and Lumbar Spine plus Quiz



Online Examen, Zertifikat



Termine (dynamische Modul-Freischaltung):

01.10.2020: 1) Shoulder, 2) Antebrachium

01.11.2020: 3) Hip, 4) Stifle and Tarsus

01.12.2020: 5) Neck, 6) Thoracic and Lumbar Spine



Zugang: für 1 Jahr



Der Kurs steht auf der E-Learning Plattform der Veterinary Academy of Higher Learning zur Verfügung (www.lms-vahl.com) und kann über den Shop der VBSGROUP bestellt werden.



Für Leser des Vetmagazins wird der Subskriptionspreis (auch auf die Varianten mit deutschem bzw. englischem Buch „Physikalische Medizin, Rehabilitation und Sportmedizin auf den Punkt gebracht“) noch bis zum 09.10.2020 verlängert.

Code: Vetmagazin-Priya











