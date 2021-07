Strukturelle, fasciale & myotensive Techniken bei Hund und Katze

(09.07.2021) Vom 24. bis 26. September 2021 unterrichtet Dr. J.P. Liot Strukturelle und myotensive Techniken bei Hund & Katze im Rahmen der Fortbildungsveranstaltungen der Tierärztlichen Akademie für Osteopathie - TAO Equilibre

In diesem Seminar wird Dr Liot die strukturellen Techniken aufnehmen, um daraus die Gesamtheit der myotensiven Techniken zu entwickeln.

Myotensive Techniken sind die veterinärmedizinische Variante der Muskel-Energietechniken beim Menschen.







Da bei Tieren keine gerichtete, aktive Mitarbeit des Patienten möglich ist, ist man als Therapeut darauf angewiesen, die biomechanischen Richtungsparameter struktureller Techniken so einzustellen, dass sie für den Therapeuten in direkter, für das Tier aber in indirekter Positionierung, oder umgekehrt, funktionieren.

Dazu benötigt man ein klares Verständnis der neurologischen Verschaltung von hemmenden und aktivierenden Impulsen und die Sensibilität, das Tier zu einer Kooperation in diesem Konzept zu bewegen.

Ein Fokus sind hierbei die wissenschaftlichen Konzepte und die präzise Umsetzung der Behandlung in Abhängigkeit von der Diagnose.

Schließlich präsentiert er einen besonderen Ansatz der Faszienosteopathie und des faszialen Listenings.

Dr. Liot unterrichtet in französischer Sprache und wird in bewährter Manier von der Kollegin Eva Schmitt simultan übersetzt.

Download: Strukturelle, fasciale & myotensive Techniken bei Hund und Katze

Programm & online Anmeldung auf www.tao-equilibre.de













Weitere Meldungen

Biomechanische Techniken an den Gliedmassengelenken bei Hund & Pferd mit gleitender Dekoaptation Dieses Seminar mit Dr. Fabrice Fosse befasst sich vom 2. bis 4. Juli 2021 mit biomechanischen Techniken der gleitenden Dekoaptation der Gliedmaßengelenke bei Hund & Pferd

Weiterlesen

Kurs: Osteopathie & Katzen Am 17. und 18. Juli 2021 gibt Dr. Sabine Scholz einen Einblick in die osteopathische Behandlung von Katzen unter Berücksichtigung der tierartspezifischen, anatomischen Besonderheiten und der individuellen Lebens- und Verhaltensweise der Katze

Weiterlesen

Biomechanische Techniken an den Gliedmassengelenken bei Hund & Pferd Die Lichtgestalt der europäischen Osteopathielandschaft, Dr. Fabrice Fosse, unterrichtet in der TAO vom 2. bis 4. Juli 2021 seine Techniken zur gleitenden Dekoaptation der Gliedmaßengelenke bei Hund und Pferd

Weiterlesen

Neue Grundausbildung Veterinärosteopathie für Tierärzte 2021 Seit über 10 Jahren veranstaltet die Tierärztliche Akademie für Osteopathie - Equilibre, Osteopathieseminare für Tierärzte von Tierärzten

Weiterlesen

Neue TAO Grundausbildung Veterinärosteopathie 2021 für Tierärzte Seit mehr als 10 Jahren veranstaltet die Tierärztliche Akademie für Osteopathie - Equilibre, Osteopathieseminare für Tierärzte von Tierärzten

Weiterlesen

Seminar Neurovaskuläre Osteopathie Fortbildungsveranstaltung für Tierärzte, 25. bis 27. September 2020, mit Dr. med.vet. J.P. Liot in 56479 Elsoff

Weiterlesen