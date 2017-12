CCRP kommt 2018 auch nach Deutschland – Weihnachtsgutschein gültig bis 10.01.2018

(14.12.2017) Neue Partnerschaft der MTK und CTK der LMU München mit Veterinary Academy of Higher Learning (VAHL)/Schloss-Seminare

Seit 2006 arbeitet Dr. Beate Egner, eng mit der der University of Tennessee/USA im Bereich der Weiterbildung von Tierärzten zum Certified Canine Rehabilitation Practitioner (CCRP) zusammen.



Dr. Beate Egner



2017 gründete sie die Veterinary Academy of Higher Learning (VAHL) und übernahm die weltweite Exklusivlizenz (ausserhalb der USA) dieses Lehrgangs sowie alle weiteren universitärer Fortbildungskurse



Im Bereich der Rehabilitation und Sportmedizin. Ihre Kurse werden inzwischen weltweit auf allen Kontinenten in Kooperation mit den jeweiligen Universitäten angeboten.



In Wien findet der Lehrgang als 3-semstriges Studium statt und startet wieder am 1.3.2019 (Bewerbung um einen Studienplatz bitte direkt an die VETMEDUNI Vienna richten, www.vetmeduni.ac.at/de/studium/unilehrgang/ccrp)

In 2018 wird der CCRP nun erstmals auch in Deutschland in deutscher Sprache stattfinden.

Zudem wird die enge Kooperation sowohl mit der medizinischen als auch der chirurgischen Tierklinik der LMU München dazu beitragen, dass die klassischen orthopädischen und neurologischen Indikationen durch neue Indikationen und Reha/Mobilitätsförderung in der Neurologie, Intensivmedizin und Onkologie erweitert werden.

Referenten: PD Dr. Barbara Bockstahler/vetmeduni Vienna, Prof. Andrea Fischer /MTK LMU München , Prof. Susanne Lauer/CTK LMU München

Weitere Informationen: www.u-tenn.com oder beate.egner@t-online.de .



Eine Übersicht aller Locations bis November 2018 sowie einen Weihnachtsgutschein finden sie hier!

Für die TFA findet auch in 2018 wieder der VMPT (Veterinärmedizinische/r PhysiotherapeutIn) statt!





