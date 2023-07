Digitales OP-Buch für die Veterinärmedizin

(27.07.2023) Vetion.de bietet in Zusammenarbeit mit der ATF ein wunderbares digitales Tool an, um seine Kenntnisse als Operateur*in zu erweitern und zu verbessern.

Das digitale OP-Buch ist eine Zusammenstellung von OP-Videos, die nach Organen geordnet sind. Gefilmt wurden alle wichtigen Operationen beim Hund wie Kastration, Kaiserschnitt, Versorgung der Perinealhernie, Nephrektomie, Urektomie, Entfernung von Milz-, Leber, Mamma- und Hauttumoren. Weiter geht es mit verschiedenen Kopf-OPs inkl. Augen, Ohren und Zähne.

Selbstverständlich wird auch die OP bei einer akuten Magendrehung gezeigt und erklärt. Neben den OPs der Weichteilchirurgie sind auch zahlreiche knochenchirurgische Eingriffe sowie Eingriffe zur Probennahme als Video verfügbar.

Der Hauptdarsteller der Videos ist Prof. Dr. Stephan Neumann, der Leiter der Kleintierklinik Göttingen. Neumann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Operateur und praktiziert täglich. Zudem bildet er sich konsequent auf internationalen Fortbildungsveranstaltungen weiter, um stets über die neuesten Techniken unterrichtet zu sein. Viele führt er dann anschließend bei sich in der Klinik ein.

Die im digitalen OP-Buch aufgeführten OP-Videos Hund wurden während einer normalen OP aufgenommen, um einen möglichst authentischen Eindruck des OP-Geschehens zu vermitteln. Sein Vorgehen wird von Neumann als Operateur kommentiert. Außerdem lässt er seine wertvollen Erfahrungen aus seinen vielen Berufsjahren einfließen. Weiterhin werden zu jeder OP auch die Vorbereitung, die Lagerung des Patienten inkl. der anatomischen Erklärungen des/der Zugänge sowie die verwendeten Instrumente erklärt.

Das OP-Buch beinhaltet aktuell gut 20 Kapitel mit insgesamt rund 70 OP-Videos.

Das OP-Buch kann als Jahresabo exklusiv im VETS Bereich gebucht werden, der ausschließlich Tierärztinnen und Tierärzten zugänglich ist. Durch die Buchung eines Jahresabos hat der Abonnent 365 Tage lang, 24 Stunden am Tag mit dem Endgerät ihrer Wahl Zugriff auf die OP-Videos, so dass die Videos zum einen bei freier Zeiteinteilung in Ruhe angesehen werden können.

Zum anderen kann der OP-hergang aber kurz vor der anstehenden OP nochmal aufgefrischt oder gar mit in den OP genommen werden, wodurch die OP Schritt für Schritt nachoperiert werden kann. Das gibt Sicherheit und hilft auf dem Weg zur Routine, denn irgendwann ist immer das erste Mal für eine neue OP!

Das Jahresabonnement Hund kostet EUR 99 und für ATF/DVG-Mitglieder EUR 95.

Für Praxen/Kliniken mit 5 oder mehr Mitarbeitern bieten wir auf Anfrage attraktive Sonderkonditionen an. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an vets@vetion.de.

Sichern Sie sich außerdem durch den Abschluss eines Jahresabos einen Gutschein in Höhe von einmalig 10,00 Euro, der bei der Buchung eines Moduls der E-Learning-Reihe Operationen beim Kleintier I-III eingesetzt werden kann.

Jedes Modul der E-Learning-Reihe Operationen beim Kleintier I-III verfügt über eine ATF-Anerkennung von 2 Stunden und ist in freier Zeiteinteilung selbstständig durchzuarbeiten. Die dort erklärten OPs wurden anhand von Fallbeispielen von Prof. Dr. Stephan Neumann aufgearbeitet.

Mehr Informationen unter www.op-buch.vet