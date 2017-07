Erste Online-Software zur Rationsberechnung für Hunde und Katzen

(28.07.2017) Ab sofort steht ernährungsinteressierten KollegInnen unter www.napfcheck-rechner.de eine neue professionelle Online-Software zur individuellen Rationsberechnung für Kleintiere zur Verfügung.

Das Programm ermöglicht das Erstellen von Rationen mit frischen und kommerziellen Futtermitteln in drei einfachen Schritten. Eine Ausgabe der Ergebnisse in PDF-Dateien vereinfacht die direkte Weitergabe an den Tierbesitzer.







Verschiedene Bedarfszahlen für gesunde und kranke Tiere sowie über 40 Nährstoffe und Rationskennzahlen stehen zur Verfügung. Die umfassende Futtermitteldatenbank wird automatisch laufend erweitert und aktualisiert.



Verschiedene Eingabemasken erleichtern darüber hinaus das eigenständige Eingeben weiterer Futtermittel.













Nützliche Praxishilfen sind außerdem:

verschiedene Suchfunktionen innerhalb des Programms (Schlagwörter, Futtermittel, etc.)

Futtermengenangabe für unterschiedliche Zeiträume (z.B. pro Tag, pro Woche)

Anpassungsfunktion für den individuellen Energiebedarf

Berechnung der Nährstoffversorgung absolut und relativ zum Bedarf





Das Programm verfügt über eine offene Import-/Exportschnittstelle und ist netzwerk- sowie mehrbenutzerfähig. Verschiedene Lizenzmodelle sind erhältlich, erweiterte Funktionen sind Tierärzten vorbehalten.



Für weitere Informationen

napfcheck® - Praxis für tierärztliche Ernährungsberatung

Dr. med. vet. Julia Fritz



Poststr. 6

82152 München-Planegg



T: +49 89/85642604

F: +49 89/85642606



rechner@napfcheck.de



www.napfcheck-rechner.de









